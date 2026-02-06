В Арском районе состоится фестиваль косплея по мотивам сказок Тукая

6 февраля 2026  13:21
Автор:
Владислав Косолапкин

В селе Новый Кырлай Арского района этой осенью пройдёт необычный фестиваль — «Шуранбай». Мероприятие, организованное местным отделением «Движения первых», будет посвящено творчеству и культурному наследию великого татарского поэта Габдуллы Тукая, родившегося в этом селе.

Как сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель отделения Лия Ильина, фестиваль объединит классику и современные молодёжные форматы. Участников ждут экскурсии по музейным комплексам, конкурс эскизов костюмов сказочных героев, мастер-классы по гриму и актёрскому мастерству, а также интеллектуальная игра.

Кульминацией станет конкурс косплея — участники представят как традиционные, так и современные, яркие интерпретации персонажей произведений Тукая, а также музыкально-танцевальные композиции по мотивам его сказок. Фестиваль направлен на популяризацию творчества поэта среди молодого поколения через актуальные и творческие формы самовыражения.

