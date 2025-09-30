Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарстанцам с поздравлением в связи с годовщиной вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Свое обращение он опубликовал в официальном Telegram-канале.

«Друзья, поздравляю с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией! Татарстан продолжает работать над восстановлением подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности и придём к Победе!» — говорится в обращении руководителя республики.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования большинство граждан высказались за воссоединение с РФ. 30 сентября в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договоров о принятии четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации.