Раис Татарстана призвал обеспечить ветеранов СВО стабильной работой

Республика
22 ноября 2025  13:28
Автор:
Владислав Косолапкин

Трудоустройство ветеранов специальной военной операции остается одним из приоритетов для Татарстана. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на сегодняшнем республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

В республике уже действует кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на поддержку участников СВО. Первая группа из 46 человек проходит стажировку в органах государственной власти, где за каждым ветераном закреплен наставник из числа министров и руководителей муниципалитетов.

Как отметил Рустам Минниханов, результатом программы должны стать реальные кадровые назначения. Уже есть первые успехи: на сентябрьских выборах 15 участников программы были избраны депутатами муниципальных образований, а всего в республике 113 ветеранов СВО стали депутатами.

Глава республики подчеркнул ответственность работодателей за создание стабильных рабочих мест для ветеранов: «Они должны быть трудоустроены, у них должен быть заработок, их семьи не должны нуждаться. Они должны быть востребованы в обществе».

