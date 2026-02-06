Раис Татарстана вручил государственные награды за достижения в науке и технике

Накануне Дня российской науки в Казанском Кремле состоялась торжественная церемония. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил государственные награды и премии РТ в области науки и техники выдающимся учёным республики.

В своей поздравительной речи Рустам Минниханов подчеркнул особую роль Татарстана как одного из ведущих научно-технологических центров страны. Он отметил, что в последние годы научно-образовательный комплекс республики демонстрирует уверенную положительную динамику и по ряду ключевых параметров совершил серьёзный рывок.

«Объем финансирования науки за последние пять лет увеличился в три раза. Рекордной отметки достигла численность занятых научными исследованиями и разработками. Очевидно, что эти результаты были достигнуты во многом благодаря поддержке наших инициатив Президентом России Владимиром Путиным, Правительством и Министерством науки и высшего образования страны», — сказал Раис РТ.

Глава республики обратил внимание, что татарстанские университеты и Казанский научный центр РАН активно участвуют в важнейших федеральных программах, таких как нацпроекты «Молодежь и дети», «Эффективная и конкурентная экономика», «Приоритет 2030», а также в проекте «Передовые инженерные школы».

Минниханов также отметил, что промышленность Татарстана активно вовлекается в научно-технологическое развитие. При поддержке крупного бизнеса в городах республики продолжается модернизация и расширение университетских кампусов мирового уровня.