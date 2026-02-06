Татарстан вошёл в десятку лучших регионов России по доступности онлайн-записи к врачу

Республика
6 февраля 2026  15:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Республика Татарстан заняла место в десятке лидеров среди всех российских регионов по количеству случаев электронной записи на приём к врачу. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ сообщил министр Альмир Абашев.

По словам главы ведомства, цифровизация медицинских услуг в республике набирает серьёзные обороты. Татарстанцы уже более 14 миллионов раз воспользовались возможностью записаться к доктору онлайн. При этом более 70% всех обращений жителей на портал «Госуслуги» — это именно запросы, связанные с получением медицинской помощи.

Абашев также отметил высокую активность населения в использовании других цифровых сервисов. Возможностью получить свои медицинские документы в электронном виде через личный кабинет «Моё здоровье» на портале «Госуслуги» уже воспользовались 3 миллиона жителей республики.

Внедрение современных технологий не ограничивается записью. Значительный прогресс достигнут и в области диагностики. За отчётный период с использованием сервисов искусственного интеллекта были обработаны два миллиона электрокардиограмм (ЭКГ) и более 200 тысяч медицинских снимков, что ускоряет постановку диагноза и повышает его точность.

