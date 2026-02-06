В Казани с начала года поступило более 100 жалоб на неубранный снег и наледь

За период с 31 декабря по 5 февраля в Казани зафиксировано 107 официальных обращений от жителей, связанных с неубранным снегом и наледью во дворах и на крышах многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

Как уточнили в ведомстве, эта статистика отражает лишь заявки, поданные через официальные каналы. В неё не включены многочисленные жалобы, которые горожане оставляют в социальных сетях и мессенджерах.

Специалисты жилинспекции также отметили, что за указанный период не поступало обращений о неправомерном взимании платы за уборку и вывоз снега с собственников квартир. Они пояснили, что эта услуга обычно включается в общую квитанцию за коммунальное обслуживание дома.

В ведомстве напомнили нормативные сроки для проведения уборочных работ: очистка основных тротуаров должна быть завершена не позднее, чем через 6 часов после окончания снегопада, а всех остальных дворовых территорий — в течение 12 часов. К работе дворники обязаны приступать, когда высота снежного покрова превышает 2 сантиметра.