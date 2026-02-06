В Казани завершилась акция «Елки-палки»: жители сдали на переработку более 2,5 тысяч новогодних дерев

В Казани успешно завершилась ежегодная экологическая акция «Елки-палки», цель которой — дать вторую жизнь отслужившим новогодним елям и соснам. С 13 по 31 января горожане могли приносить свои деревья на специальные пункты сбора. Всего за время проведения акции было собрано и принято на переработку более 2,5 тысячи хвойных деревьев.

Для удобства жителей в круглосуточном режиме работали 18 точек приема, расположенных во всех районах города. Такой формат позволил максимально вовлечь казанцев в экологическую инициативу.

Собранные ели и сосны не будут выброшены на свалку. В ближайшее время все они будут переработаны с помощью специального шредера, который есть у УК «ПЖКХ». В результате получится полезная древесная щепа.

Эту щепу планируется использовать несколькими способами:

Часть материала будет направлена на благоустройство городских территорий.

Десять мешков щепы будут переданы экологической организации «Верни в Грунт».

Деревья, собранные в жилых комплексах застройщика СМУ-88, пойдут на нужды управляющих компаний этих домов.

Кроме того, жители смогут бесплатно забрать часть щепы для личных нужд (например, для мульчирования почвы на дачах). Выдача будет организована по адресам: ул. Васильченко, 6 и Родины, 45. Конкретные даты станут известны позже.

Акция проводилась при поддержке мэрии Казани, экологического движения «Чистые игры – Татарстан», регионального оператора УК «ПЖКХ» и застройщика СМУ-88. Её итоги показывают растущую осознанность горожан в вопросах раздельного сбора отходов и заботы об окружающей среде.