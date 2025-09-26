Равиль Кузюров: «Показатель восстановления лесов в Татарстане — уже 100%»

На очередном брифинге в Кабмине РТ министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров рассказал журналистам о том, как у нас реализуется региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

Сам проект является частью крупной федеральной программы и рассчитан на период с 2025 по 2030 год. Главной задачей его является не только защитить существующие леса от пожаров и болезней, но и активно восстанавливать их, компенсируя вырубки и потери от природных явлений.

Контроль за реализацией программы ведется по четким целевым показателям. Основных индикаторов три. Первый и самый важный - соотношение площадей лесовосстановления к площадям вырубленных или погибших лесов.

Целевое значение - 100%. Это означает, что на каждом гектаре утраченного леса должен быть высажен новый. По словам министра, в этом году этот показатель в Татарстане уже достигнут. К 2030 году будет 112%.

Второй показатель фиксирует перевод молодых посадок в статус полноценных лесов. А третий нацелен на сокращение площади лесных пожаров.

Помимо этого, проект включает ряд дополнительных задач: от заготовки семян и ухода за молодыми деревьями до закупки современной техники и создания новых лесных питомников.

Из федерального бюджета республике в этом году на реализацию региональной программы «Сохранение лесов в Республике Татарстан» выделено 111,8 млн рублей.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда проведены на площади 1902 га. Плюс на территории 2800 га прошла высадка защитных насаждений.

«Успех лесовосстановления напрямую зависит от качества семян», - сообщил Кузюров. По его словам, план на текущий год - заготовить более 11,5 тонны семян различных древесных пород. На сегодняшний день лесниками уже собрано 4310 кг, включая ценные семена сосны, дуба, ели и лиственницы. Эта работа продолжается.

Еще одним важным успехом стало достижение планового значения второго индикатора: специалисты провели обследования и перевели молодые лесные культуры на площади 2,5 тыс. га в статус земель, на которых расположены леса. Это юридически закрепляет сохранение на этой территории зеленых насаждений.

В деле защиты лесов от огня проводился комплексный мониторинг с помощью космических технологий, авиации и наземного патрулирования. Результат говорит сам за себя: по состоянию на 23 сентября в лесах Татарстана не зафиксировано ни одного пожара. Однако были обнаружены 583 термические точки и 378 случаев возгорания в непосредственной близости от леса. Все возгорания, отмеченные диспетчерской службой, разумеется, оперативно ликвидировались.

В принципе, лесхозы Татарстана всегда готовы к борьбе с огнем. На территории республики находятся 20 лесопожарных станций II типа, пять лесопожарных станций III типа и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Общее количество техники для борьбы с пожарами и предотвращения их в лесхозах 323. Объем строительства дорог противопожарного назначения в этом году составил 111,3 км. Реконструкция дорог противопожарного назначения проведена на 426,5 км. Устройство противопожарных минерализованных полос и барьеров - на 2395,2 км. Уход за противопожарными минерализованными полосами, барьерами осуществлен на 4806,9 км.

Объявленный в этом году пожароопасный сезон стартовал 31 марта. Он завершится не ранее конца сентября. Наиболее напряженный период высокой пожарной опасности был с 31 мая по 20 июня. В этот период в лесах республики действовали ограничения на посещение.

С 8 сентября по 8 ноября в республике проходит осенний этап акции «Чистые леса Татарстана», в рамках которого добровольцы помогают убирать мусор, сухостой и приводить в порядок места отдыха. На сегодня из лесного фонда собрано и вывезено 370 кубометров твердых бытовых отходов, сложена в кучи на перегнивание тысяча кубометров сухостоя и валежника. Всего к акции присоединились порядка 10 тыс. неравнодушных татарстанцев.

Особое внимание уделяется всероссийской акции «Сохраним лес», которая в этом году запланирована на период с 4 по 11 октября. Специалисты Минлесхоза РТ уже заранее подготовили участки для посадки деревьев общей площадью 230 га. Два участка находятся в Лаишевском районе, один - в Высокогорском. Ожидается, что силами волонтеров будет высажен миллион саженцев сосны, ели, липы и других пород. Узнать подробности и присоединиться к добровольцам может любой желающий на официальном портале министерства лесного хозяйства или на сайте акции.