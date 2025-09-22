Разработка студентов Иннополиса получила 1 млн рублей в виде гранта

Команда студентов из Университета Иннополис и Нижегородского государственного университета им. Лобачевского стала победителем инженерного марафона компании Eidos, разработав функциональный прототип медицинского симулятора для проведения бронхоскопии. Проект удостоен гранта в размере 1 миллиона рублей.

В течение трех месяцев междисциплинарная команда в составе Родиона Крайнова и Эмиля Горячих (анализ данных и искусственный интеллект) и Владимира Болотова (медицинская кибернетика) создавала программное обеспечение, которое реалистично имитирует процедуру бронхоскопии. Разработка включает графический интерфейс с визуализацией бронхоскопа внутри дыхательных путей, систему отслеживания процента исследования органа и функцию извлечения инородных тел хирургическим зажимом.

«Нам пришлось с нуля моделировать физику инструмента и детально прорабатывать текстуры 3D-модели бронхов для достижения максимального сходства с реальной процедурой», — отмечает Родион Крайнов.

Проект был представлен в рамках конкурса, где студенты из Москвы, Казани, Новосибирска и других городов разрабатывали решения для медицинской отрасли, включая симуляторы для новорожденных, лапароскопических операций и шестиосевые магнитные трекеры.

Компания Eidos продолжает программу поддержки молодых разработчиков, объявив новый набор команд для создания прототипов робота-гуманоида и симуляторов ангиографии и артроскопии с аналогичным бюджетом.