Развитие науки и технологий - приоритет для Татарстана

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что нынешний год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Министр сразу же обозначил место Татарстана среди других регионов в этой сфере: в национальном рейтинге научно-технологического развития республика заняла вторую строчку. На первой, как и ожидалось, оказалась Москва. Причем столица набрала по всем показателям, учитываемым в рейтинге, чуть более 212 баллов, а Татарстан - 211 баллов. То есть разрыв минимален. При том, что в Москве тратят на науку примерно в 30 раз больше.

Хотя есть возможности и нашей республике получить средства на технологическое развитие. Так, пять вузов Татарстана в прошлом году стали участниками федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В ее рамках на развитие высшего образования выделено дополнительно 4,6 млрд рублей. Но это не только на Татарстан, а на все регионы. «По общему количеству участников программы Татарстан делит третье место с Томской областью, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу», - сказал Хадиуллин.

В КФУ была создана стартап-студия. Партнеры проекта (крупные предприятия) каждый год вкладывают сюда более 300 млн рублей на поддержку предприимчивых студентов. Но это еще не все программы, в которых участвует молодежь из нашей республики. Хадиуллин отметил также федеральный конкурс «Студенческий стартап», на котором Татарстан получил 442 гранта по миллиону рублей. «Это первое место среди регионов России», - не без гордости подчеркнул министр.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил, что разработанная республиканскими академиками новая редакция программы научно-технологического развития Татарстана предполагает ежегодное финансирование по 723 млн рублей. Из них 311 млн пойдут на проекты развития и 412 - на поддержку передовых инженерных школ. Финансирование рассчитано на три года.

Спикер обрисовал насущную задачу Академии наук - создать базу данных по проектам всех вузов, НИИ, предприятий и организаций республики.

Также Рифкат Минниханов упомянул о некоторых изменениях в Академии наук РТ. В частности, к ней присоединены новые структуры: Институт истории, Центр перспективных экономических исследований, Научный центр безопасности жизнедеятельности.

Директор Казанского научного центра РАН Алексей Калачев раскрыл, что в Казани скоро будет организован Центр академической науки. Этот центр улучшит кооперацию шести институтов: Института органической и физической химии имени А.Е.Арбузова, Казанского физико-технического института имени Е.К.Завойского, Татарского НИИ сельского хозяйства, Казанского института биохимии и биофизики, Института энергетики и перспективных технологий и Института механики и машиностроения.

Подытоживая высказывания других спикеров, помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов поделился своим мнением о степени интеграции татарстанской науки в мировую. «На самом деле нет татарстанского или российского уровня образования и науки, есть один - мировой уровень. А чтобы попасть на этот уровень, нужно быть интегрированным в научно-образовательное пространство всей планеты», - заявил он. Но если до недавних политических событий Россия в основном интегрировалась с западными институтами, то сейчас произошел поворот на Восток.

Университеты Татарстана активно сотрудничают с вузами Китая, Индии, Вьетнама, Египта. «У республики дружеские отношения со странами ОИС. Мы будем стратегически уходить в это направление, там много хороших университетов. И в Малайзии есть амбициозно развивающиеся университеты, с которыми можно успешно работать», - заключил Гильмутдинов.