«Нефтехимик» открыл сезон разгромным домашним поражением

7 сентября 2025  21:30
Эдгар Витковский

«Северсталь» разгромила «Нефтехимик» в первом матче нижнекамцев в регулярке 2025/26. Первый период остался за командой из Череповца благодаря голу Никиты Камалова. Во второй двадцатиминутке «Нефтехимик» пропустил ещё две шайбы – от Руслана Абросимова и Томаса Грегуара. До разгрома «Северсталь» довела игру в третьем периоде, где по голу оформили Кирилл Пилипенко и Кирилл Танков.

«Нефтехимик» в седьмой раз за время существования чемпионата открывает сезон поражением. Домашняя серия команды продолжится игрой с «Трактором» 9 сентября.

