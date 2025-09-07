Рустам Минниханов поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

news_top_970_100
Республика
7 сентября 2025  11:06

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился с поздравительным словом к работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности по случаю их профессионального праздника. В своем обращении руководитель региона подчеркнул стратегическую значимость отрасли для глобального развития и экономической стабильности.

«Современная мировая динамика, поступательное развитие и технологический прогресс в ключевых секторах экономики – транспорте, промышленности и энергетике – обеспечиваются ресурсным потенциалом нефтегазового комплекса», – отметил Минниханов.

Особое внимание в поздравлении было уделено исторической роли отрасли в преобразовании регионов, становлении новых городов и поселений, формировании научных школ и многопоколенных трудовых династий. Рустам Минниханов акцентировал, что нефтегазовый сектор продолжает генерировать значительный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики, выступая катализатором инновационных преобразований и устойчивого роста.

В качестве яркого примера успешного развития глава республики выделил ПАО «Татнефть», отмечающее в текущем году 75-летний юбилей. 

В заключение обращения прозвучали пожелания профессиональных успехов в реализации стратегических проектов, направленных на укрепление экономического потенциала Татарстана и России в целом, а также благополучия и процветания всем работникам отрасли и их семьям.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Овражной
Рустам Минниханов поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником
Если беременная женщина потеряла работу
ХК «Челны» – худшая команда по игре в обороне на старте чемпионата
На фестивале «Алтын минбар» отдали дань уважения Расулу Гамзатову
«Ак Барс» начал регулярку с поражения от «Металлурга»
В порядок призыва на военную службу внесены изменения
Дым в трубу