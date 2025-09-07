В Татарстане утвержден график школьных каникул на 2025-2026 учебный год

Министерство образования и науки Республики Татарстан официально утвердило расписание школьных каникул для общеобразовательных учреждений на предстоящий учебный год, сообщают «Вести Татарстан». Соответствующая информация была доведена до сведения родителей на общешкольных собраниях.

Согласно установленному графику, осенний отдых учащихся запланирован с 27 октября по 6 ноября 2025 года. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, что позволит школьникам полноценно отпраздновать новогодние праздники.

Весенние каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а завершится учебный год 27 мая 2026 года, когда начнутся традиционные летние каникулы.

Особые условия предусмотрены для самых юных учащихся - первоклассники получат дополнительную неделю отдыха с 16 по 22 февраля 2026 года.