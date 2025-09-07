«Ирбис» дважды обыграл «Толпар»

«Ирбис» одержал две волевые победы над «Толпаром» в стартовых играх регулярного чемпионата МХЛ. В первом матче казанцы дважды уступали в одну шайбу, но сумели всухую выиграть третий период и взять два очка – 4:3. Во второй игре «Ирбис» к третьей минуте проигрывал 0:2, после чего забросил три шайбы подряд. К концовке основного времени команды подошли при счёте 5:5 и выявили сильнейшего в серии послематчевых бросков – игроки «Ирбиса» реализовали две попытки из трёх, «Толпар» – одну.

Отметим, что сразу четыре команды «Золотого» дивизиона Восточной конференции начали чемпионат с двух побед в двух матчах.