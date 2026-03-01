Рейсы из Казани в ОАЭ отменены из-за закрытия воздушного пространства

Авиасообщение между столицей Татарстана и Объединёнными Арабскими Эмиратами приостановлено. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, не состоятся рейсы в Дубай (Flydubai) и Абу-Даби (Etihad Airways). Обратные вылеты из ОАЭ в Казань также отменены.

В расписании пока сохраняются рейсы в Шарджу — их прибытие ожидается вечером, вылет запланирован на 23:55.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что часть вылетов формально остаётся в графике, однако значительная их доля, вероятно, не состоится из-за сохраняющихся ограничений на использование воздушного пространства. «Аэрофлот» официально заявил об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби на 1 марта в связи с продлением временных ограничений.