В Берлине почтили память Мусы Джалиля в годовщину 120-летия поэта

В мемориальном комплексе Плётцензее состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая 120-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Участники возложили венки и цветы к мемориалу и почтили память поэта на том самом месте, где 25 августа 1944 года он был казнён нацистами.

В мероприятии приняли участие посол РФ в Германии Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии и Русского дома в Берлине, представители татарской диаспоры и соотечественники. В ходе церемонии прозвучало стихотворение Джалиля «Случается порой» в исполнении одной из организаторов.

Посол РФ подчеркнул важность сохранения исторической правды в условиях попыток её фальсификации на Западе. Он отметил, что стены Плётцензее стали местом гибели не только Джалиля, но и других подпольщиков из Татарстана. «Это место, освобождённое Красной Армией в 1945 году, навсегда останется священным для всех граждан России», — заявил Нечаев.

Муса Джалиль (полное имя — Муса Мустафович Залилов) родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской губернии. В 1931 году окончил литературный факультет МГУ, работал редактором детских журналов, возглавлял Союз писателей Татарской АССР. С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт, служил военным корреспондентом. В 1942 году тяжелораненым попал в плен.

В концлагере Джалиль вступил в созданный нацистами легион «Идель-Урал», чтобы вести антифашистскую подпольную работу. Он организовывал побеги военнопленных и вёл пропаганду среди легионеров. В августе 1943 года подполье было раскрыто гестапо. В заточении в берлинской тюрьме Моабит поэт создал цикл стихов, впоследствии названный «Моабитская тетрадь». Эти рукописи были тайно вынесены из тюрьмы его сокамерниками и переданы в СССР после войны.

25 августа 1944 года Муса Джалиль был казнён на гильотине в тюрьме Плётцензее. В 1956 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1957 году за цикл стихов «Моабитская тетрадь» он удостоен Ленинской премии.

Мемориал Плётцензее — одно из самых мрачных памятных мест Берлина. С 1933 по 1945 год здесь казнили более 2,8 тысячи человек из 20 стран мира. На его территории установлена памятная плита в честь татарских подпольщиков.