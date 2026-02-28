«Рубин» проиграл в Махачкале, пропустив решающий мяч с пенальти

«Рубин» проиграл в Махачкале местному «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ – эта встреча стала дебютной для нового наставника казанцев Франка Артиги. «Динамо» открыло счёт на 25-й минуте: Велдин Ходжа нарушил правила в пределах штрафной, а Гамид Агаларов реализовал пенальти. Спустя 10 минут «Рубин» ответил голом Дардана Шабанхаджая, однако развязка матча произошла на последней минуте основного времени. Игнасио Сааведра сфолил в штрафной, в ворота казанцев был назначен второй пенальти, который реализовал Хазем Мастури.

«Динамо» набрало 18 очков и оторвалось от зоны прямого вылета из РПЛ на четыре балла. «Рубин» после 19 туров имеет 23 очка.