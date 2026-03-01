В РТ за 20 лет действия «дачной амнистии» зарегистрировали более 850 тыс. объектов

1 марта 2026  12:44

Упрощённый порядок оформления недвижимости действует в России с 2006 года. За это время жители республики зарегистрировали свыше 426,7 тысячи земельных участков, около 303 тысяч жилых домов и более 121,6 тысячи хозяйственных построек, включая бани и гаражи.

Как отметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров, «дачная амнистия» остаётся востребованной: всего ведомство оформило более 850 тысяч прав на объекты в упрощённом порядке.

Председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский подчеркнул, что возможность узаконить постройки без разрешительной документации повышает социальную защищённость граждан. Зарегистрированную недвижимость можно продавать, передавать по наследству и страховать.

Напомним, срок действия «дачной амнистии» продлён до 1 марта 2031 года.

