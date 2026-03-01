Эксперты Татарстана: Джалиловские чтения сохраняют живую связь с подвигом поэта

В год 120-летия Мусы Джалиля представители общественности республики обсудили значение его личности и традицию Джалиловских чтений. Своими мнениями они поделились на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала чтения примером «живой связи» с поэтом, который творил в предчувствии гибели, но верил, что его слово дойдёт до потомков. Она подчеркнула важность возвращения к научному осмыслению наследия: «Молодым нужен не бронзовый герой, а живой человек с выбором и мужеством». Соседство литературных обсуждений с темой поискового движения она назвала точной метафорой работы с историей — память нужно находить и передавать дальше.

Гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко отметила, что «Моабитская тетрадь» учит бережному отношению к истории без фальши. Поэзия Джалиля, переведённая на 26 языков, стала символом сопротивления, понятным во всём мире.

Историк Марк Шишкин напомнил, что возвращение имени Джалиля в 1950–60‑е стало важнейшей общественной кампанией. Оно приковало внимание к Татарстану и дало культуре произведения, ставшие золотым фондом России.

Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов подчеркнул: сохранение памяти о подвиге Джалиля — вклад в воспитание молодёжи и популяризацию культуры народа.