Реконструкцию здания ЦУМа в центре Казани планируется завершить к 1 марта 2026 года

23 декабря 2025  18:03

Здание Центрального универмага (ЦУМ) в центре Казани, расположенном на улице Московской, планируется завершить реконструкцию к весне 2026 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По словам главы региона, концепция будущего использования объекта менялась несколько раз. Он был выкуплен властями республики в связи с его выгодным расположением в туристическом центре города. Основной идеей является создание на месте универмага центра народных промыслов под названием «Центр уникальных мастеров».

«По моим ощущениям, это будет уникальнейший объект. Главная задача — чтобы там размещались ремесленники, а не торговцы», — подчеркнул Минниханов.

В новом центре будут работать мастера, которые прямо на месте будут производить и продавать свои изделия. Среди планируемых направлений — гончарные и стекольные мастерские, а также цеха по пошиву. Для ремесленников будут предусмотрены льготные условия аренды на первые три года. Уже состоялись предварительные встречи с потенциальными резидентами.

«Задача — к 1 марта эту работу завершить», — резюмировал Раис РТ, добавив, что формирование полноценного ремесленного центра — процесс поэтапный.

