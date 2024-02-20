Ренат Харис: Электронная информация очень ненадежна, нажал на кнопку - и все пропало...

В книге собраны фразы, которые приходят из «ниоткуда». Писатель рассказал, что фразы могут прийти в любое время и он записывает их на клочках бумаги, театральных программках, в блокнотах, на полях газет - на всем, что оказалось в тот момент под рукой, а потом переписывает в специальные тетради. По сути, эти фразы - его ненаписанные стихи, поэмы.

Справка «КВ»

Ренат Харисов - поэт, драматург, литературный критик, публицист, переводчик, государственный и общественный деятель - родился 6 мая 1941 года в селе Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской области. Окончил Казанский государственный педагогический университет. С 1963 по 1964 год - учитель Арского педагогического училища. Работал в республиканских газетах. Автор более 60 сборников стихов, переведенных на многие языки мира, либретто балета «Сказание о Йусуфе» композитора Леонида Любовского, опер «Любовь поэта», «Сююмбике», балета «Золотая Орда» композитора Резеды Ахияровой, мюзикла «Золотой казан», оперы «Черная палата», монооперы «Зеркало» композитора Эльмира Низамова, около 200 песен, романсов, кантат. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат премии Республики Татарстан имени Г.Тукая и других престижных наград.

В прошлом году Ренат Харис и его супруга Лилия отметили бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. Они воспитали двух детей, у них три внука и уже четыре правнука.

В рамках презентации книги состоялось открытие выставки картин Рената Хариса. Это не первая персональная выставка поэта. Здесь представлены его гравюры, акварельные работы, и к каждой работе автор подбирает очень точные, яркие поэтические строки.

Поздравить Рената Магсумовича с двойным праздником пришли друзья, коллеги, почитатели его таланта. Теплая встреча прошла под аккомпанемент красивой музыки Эльмира Низамова.

- У меня с детства была мечта стать композитором, но у нас в деревне музыкальной школы не было. Это сейчас человек, который не знает нотной грамоты, может стать композитором, музыкантом, певцом, а я не мог такого себе позволить. Еще я с детства рисовал. Поехал в художественное училище, показал свои рисунки преподавателю. Видимо, они ему понравились, но оказалось, что я опоздал - экзамены уже прошли. Мне посоветовали приехать на следующий год. Но я решил поступать в педагогический и поступил, - рассказал Ренат Харис. - По образованию я преподаватель русского языка и литературы. И это не мешало мне говорить, писать, думать на родном татарском языке. Родной язык передается нам от предков, это знание у каждого из нас в крови. Мне 82 года, но я чувствую, как это знание языка продолжает наполнять меня силой, энергией.

- Ренат Магсумович, вы перевели на татарский язык произведения многих великих русских поэтов, в том числе и оду «К Богу» Гавриила Державина...

- Есть известная фраза: «Пушкин - это наше все». Но без Державина не было бы Пушкина. Державинская ода «К Богу» - это величайшее произведение мировой литературы, поверьте мне. В нем есть и мощь, и глубина. Никто кроме Державина не смог земными словами передать космическую сущность Бога.

- А как вы относитесь к тому, что Тукая называют татарским Пушкиным?

- Говорят, что русская литература вышла из «Шинели» Николая Васильевича Гоголя, а татарская - из костюма Тукая. Тукай - замечательный поэт со сложной, драматической судьбой, особенной любовью. Что такое любовь по-тукаевски? Он любил и был любим. Почему он отказался от любви? Тукай знал, что смертельно болен, что скоро умрет, и поэтому сознательно решил отказаться от отношений, чтобы не причинять любимому человеку боль. Зная, понимая это, начинаешь иначе смотреть на Тукая, его творчество.

- Сейчас в обществе идут споры о пользе и вреде тотальной цифровизации. Как вы считаете, смогут ли электронные книги полностью заменить бумажные и надо ли этого опасаться?

- Бумажная книга была и останется всегда. Она сделана из того же живого материала, как и мы все, поэтому книгу так приятно взять в руки, полистать. А электронная книга - она совсем из другого материала, который не является естественным для самой природы человека. Новые технологии развиваются, жизнь просто заставляет нас переходить на электронные гаджеты. Я сам, как и все, пишу на ноутбуке, но читаю бумажные книги.

Да, цифровизация - это удобно. Но у бумажной книги есть одно огромное преимущество: она остается на века, а электронная информация очень ненадежна, нажал на кнопку - и все стерлось, все пропало...

У каждого народа есть три настоящих сокровища: архив, музей и библиотека. А все остальное - не так важно. Архивы, музеи - хранители живой исторической памяти, библиотеки - хранители многовековой мудрости человечества. Именно эти знания помогают народу сохранять свои корни, традиции и развиваться дальше.

Фразы Рената Хариса

Со страху можно преодолеть огонь, перепрыгнуть через пропасть, перевернуть скалу, но не совершить творческого подвига.

Шагать по следам других легко, но неинтересно.

Иногда изреченная глупость превращается в мудрую поговорку.

Когда голоден, не воспоешь оду ни Родине, ни эпохе, ни Богу...

Почему именно умники зачастую остаются в дураках?

Если надо, то и нежная рука может больно стукнуть.

В озлобленности невозможно быть ни искренним, ни правдивым.