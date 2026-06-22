Рэпер L’One выступит на Дне молодежи в «УРАМе»

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Город
22 июня 2026  16:39

Главным музыкальным гостем празднования Дня молодежи в Казани станет рэп-исполнитель L’One. Артист выступит в экстрим-парке «УРАМ» 27 июня. Его концерт начнется в 21:00 и станет одним из ключевых событий фестивальной программы.

Организаторы отмечают, что творчество L’One сочетает рэп, мелодичность и тексты о свободе, личном развитии, любви и внутренней силе, что находит отклик у слушателей разных возрастов. Вход на фестиваль — по предварительной регистрации на официальном сайте деньмолодежитатарстан.рф.

В течение дня гостей ждут образовательные, спортивные и творческие активности, лекции, мастер-классы, ярмарка локальных брендов и встречи с молодежными проектами. Мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи, Правительства РТ и Минмолодежи республики в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и кампании «Возможности для молодежи 3.0».

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Рэпер L’One выступит на Дне молодежи в «УРАМе»
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