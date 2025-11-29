Республика Татарстан вошла в тройку регионов с самой низкой бедностью в России

Республика Татарстан занимает третье место среди субъектов РФ по наименьшему уровню бедности. Согласно данным министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, только около 3,8% населения республики имеют доходы ниже прожиточного минимума. Более благополучная ситуация наблюдается лишь в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Ключевым инструментом социальной политики в регионе является программа социального контракта. Как пояснила Зарипова, эта мера поддержки позволяет жителям республики получать до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства или поиск работы.

На 20 ноября текущего года заключено около 4,4 тысяч таких контрактов. Программа демонстрирует высокую эффективность: у 83% участников зафиксирован рост среднедушевого дохода, а у 66% – доход превысил прожиточный минимум.

Финансирование программы осуществляется совместно из федерального и республиканского бюджетов. В 2025 году на эти цели выделено 900 миллионов рублей. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, которые заключили 511 социальных контрактов.

По словам министра, сочетание адресной социальной поддержки, программ содействия занятости и экономической стабильности позволяет Татарстану сохранять позиции одного из самых благополучных регионов страны по уровню доходов населения.