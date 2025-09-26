Реставрация здания Минобрнауки РТ на улице Дзержинского близится к завершению

В Казани завершаются реставрационные работы в здании Министерства образования и науки Республики Татарстан, расположенном по адресу ул. Дзержинского, 3. Объект культурного наследия «Дом П.П. Деевой – П.А. Манасеина», построенный в начале XIX века, сохраняет свои классические архитектурные пропорции.

Как сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в ходе работ были укреплены несущие конструкции, включая кирпичные своды лестницы. На фасадах восстановлен исторический лепной декор: наличники, межэтажный пояс, карниз и русты. Выполнен ремонт кровли, установлены новые окна с сохранением исторических подоконников.

Параллельно проведена модернизация инженерных систем здания. В ближайшее время планируется завершить отделочные работы и установку кованых ограждений лестницы, а также светильников, соответствующих историческому облику здания.

Особую ценность зданию придает тот факт, что в 1809 году здесь располагалась типография Казанского университета. Реставрация позволит сохранить уникальный памятник архитектуры и создать комфортные условия для работы министерства.