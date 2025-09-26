Реставрация здания Минобрнауки РТ на улице Дзержинского близится к завершению

news_top_970_100
Город
26 сентября 2025  12:00

В Казани завершаются реставрационные работы в здании Министерства образования и науки Республики Татарстан, расположенном по адресу ул. Дзержинского, 3. Объект культурного наследия «Дом П.П. Деевой – П.А. Манасеина», построенный в начале XIX века, сохраняет свои классические архитектурные пропорции.

Как сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в ходе работ были укреплены несущие конструкции, включая кирпичные своды лестницы. На фасадах восстановлен исторический лепной декор: наличники, межэтажный пояс, карниз и русты. Выполнен ремонт кровли, установлены новые окна с сохранением исторических подоконников.

Параллельно проведена модернизация инженерных систем здания. В ближайшее время планируется завершить отделочные работы и установку кованых ограждений лестницы, а также светильников, соответствующих историческому облику здания.

Особую ценность зданию придает тот факт, что в 1809 году здесь располагалась типография Казанского университета. Реставрация позволит сохранить уникальный памятник архитектуры и создать комфортные условия для работы министерства.

news_right_column_240_400
Новости
Подведены итоги прошедшей летней оздоровительной кампании в РТ для детей
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 23% за неделю
В жилом массиве «Брайт Парк» в Казани появятся шесть новых улиц
«Ночной велофест»: 27 сентября тысячи велосипедистов проедут по улицам Казани
Реставрация здания Минобрнауки РТ на улице Дзержинского близится к завершению
Мурал «Ждёт» из РТ признан лучшей работой на фестивале уличного искусства в ПФО
В Татарстане уничтожили более двух тонн дикорастущей конопли
Стипендии для студентов в Татарстане будут поэтапно увеличены с 2026 года