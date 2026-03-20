Режим беспилотной опасности в Татарстане отменили спустя три с половиной часа

Утром 20 марта в Татарстане был отменен режим «Беспилотная опасность», введенный ранее для жителей республики. Сигнал об отмене поступил в 08:40 по московскому времени через официальное приложение МЧС.

Ограничения действовали с 04:56. Таким образом, режим продлился примерно три часа 44 минуты. В уведомлении спасательного ведомства жителей проинформировали о прекращении действия предупреждения.

Отметим, что на время действия режима ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах, расположенных на территории республики, не вводились. Воздушные гавани работали в штатном режиме.