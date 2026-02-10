Роспотребнадзор по РТ: В республике нет заболевших оспой обезьян

Недавно появилась информация о госпитализации в Подмосковье пациента с подозрением на оспу обезьян. В больнице уточнили, что у мужчины наблюдались симптомы, похожие на острое воспаление слизистых. Что же это за недуг и грозит ли он татарстанцам?

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила, что заболеть оспой обезьян можно только при очень тесном контакте. Она отметила, что это инфекция, которая передается от животных, а также от человека к человеку. Однако для заражения необходим длительный и близкий контакт с высыпаниями на коже больного.

- Оспа обезьян - это зоонозное заболевание. Передача происходит при очень тесном контакте с сыпью, - пояснила Любовь Авдонина.

Спикер подчеркнула, что болезнь характерна лишь для некоторых стран и ее широкое распространение в России невозможно. Случаев завоза инфекции в Татарстан не зарегистрировано.

- Мы отслеживаем эндемичные страны, - заявила Авдонина. - В прошлом году в республике в тестовом режиме обследовали десять человек с подозрительными симптомами. Все результаты были отрицательными.

Тем не менее она рекомендовала татарстанцам быть начеку и в подозрительных случаях пройти лабораторное исследование.