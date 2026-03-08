Россиянка Валентина Алексеева стала первой победительницей конкурса «Мисс БРИКС» в истории

В Казани завершился международный конкурс красоты БРИКС, в котором участвовали 49 представительниц из 17 государств. Финал прошёл 7 марта в «Казань Экспо». На протяжении недели девушки готовились к событию, посещая мастер-классы и культурные мероприятия.

Главный титул и корону «единства стран» завоевала Валентина Алексеева из России. Обладательница звания «Мисс Россия — 2024» уже представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Вице-мисс стала участница из Боливии Иммакулат Вачера. Третье место заняла белоруска Аля Короткая, которая также получила приз зрительских симпатий.