Россиянка Валентина Алексеева стала первой победительницей конкурса «Мисс БРИКС» в истории

news_top_970_100
Город
8 марта 2026  09:56

В Казани завершился международный конкурс красоты БРИКС, в котором участвовали 49 представительниц из 17 государств. Финал прошёл 7 марта в «Казань Экспо». На протяжении недели девушки готовились к событию, посещая мастер-классы и культурные мероприятия.

Главный титул и корону «единства стран» завоевала Валентина Алексеева из России. Обладательница звания «Мисс Россия — 2024» уже представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Вице-мисс стала участница из Боливии Иммакулат Вачера. Третье место заняла белоруска Аля Короткая, которая также получила приз зрительских симпатий.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане число вакансий за год выросло на 34% и превысило 52 тысячи
Россиянка Валентина Алексеева стала первой победительницей конкурса «Мисс БРИКС» в истории
Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем
Для бесплатного переобучения доступно более 1700 программ
Более 4 миллионов человек стали участниками «Зимы в Татарстане» и фестиваля «Күрше»
Изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия
В России вводится новая мера соцподдержки
В Татарстане с начала года ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья - треть от плана