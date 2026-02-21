Роза Гадиева из Татарстана стала главной по красоте в мире: теперь она судья и автор гимна

21 февраля 2026  09:06
Владислав Косолапкин

Российское доминирование в мировой индустрии красоты получило официальное подтверждение. Финал конкурса «Мисс Европа — 2026», который прошел в Бейруте, ознаменовал начало новой эры. В ее центре оказалась уроженка Азнакаево и гордость Казани — Роза Гадиева.

Роза Гадиева, завоевавшая титул «Мисс Европа — 2024», совершила беспрецедентный карьерный рывок. Она официально заняла пост Национального директора и судьи мировых конкурсов красоты. Это значит, что теперь именно она будет определять, кто достоин представлять Россию на международной арене, и оценивать претенденток со всего мира.

Но триумф в Бейруте закрепил не только организационный статус Гадиевой. Ее новый сингл «The Queen» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Организаторы крупнейших международных смотров единогласно утвердили композицию в качестве официального мирового гимна красоты.

Автором хита выступила Памела Кахваджи — одна из ключевых организаторов конкурса. Этот факт подчеркивает высочайший уровень доверия к Розе со стороны международного оргкомитета. Сразу после финала Гадиева осталась в Ливане для съемок масштабного клипа на эту песню.

«Когда я записывала «The Queen», я хотела создать манифест для каждой девушки, выходящей на сцену. То, что песня стала официальным мировым гимном — невероятная честь. Теперь мировые сцены будут открываться под эту музыку, и в ней всегда будет слышна частичка моей души», — поделилась Роза.

Под триумфальные аккорды гимна своей соотечественницы на трон взошла еще одна россиянка. Телеведущая из Омска Ксения Гнедина официально завоевала титул «Мисс Европа — 2026». Таким образом, Россия установила абсолютный рекорд: представительницы нашей страны не только удерживают высшие титулы, но и задают музыкальный стандарт для всей индустрии красоты планеты.
 

