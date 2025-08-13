РТ покинула топ-40 регионов по уровню пенсионных выплат в РФ

Республика
13 августа 2025  10:48

По данным Пенсионного фонда России, Татарстан занял 41-ю строчку в рейтинге регионов по размеру средней пенсии, опустившись за полгода на четыре позиции. На 1 июля текущего года этот показатель в республике составил 23 161 рубль, что на 295 рублей ниже общероссийского уровня.

Наибольшие выплаты в регионе получают неработающие пенсионеры по старости - в среднем 25 081 рубль. При этом социальные пенсии работающих пожилых жителей едва превышают 11 тысяч рублей. В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает шестое место, уступая Пермскому краю, Удмуртии и Нижегородской области.

Лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ со средней пенсией 38 711 рублей. На противоположном конце списка - республики Северного Кавказа, где выплаты не достигают 20 тысяч рублей. С 1 августа работающие пенсионеры получили индексацию страховых пенсий, максимальный прирост которых составил 437 рублей.

