РТ получит 2,5 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в 2026 году

Из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году будет выделено 2,5 млрд рублей. Как пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в интервью «Интерфакс», уменьшение суммы по сравнению с 2025 годом связано с досрочным выполнением части запланированных работ.

Дополнительно к федеральным средствам из республиканского бюджета будет направлено не менее 8,5 млрд рублей - столько же, сколько и в текущем году. В 2025 году общий объем финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры достиг рекордных 13 млрд рублей.

Как отметил министр, необходимость масштабной модернизации обусловлена критическим износом сетей: в республике требуется замена 9 тыс. км коммуникаций из 27 тыс. км общей протяженности. Особенно проблемными являются теплосети, где изношено 43% трубопроводов.