РТ получит допфинансирование на полмиллиарда рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры

Правительство Республики Татарстан и Министерство строительства РФ подписали дополнительное соглашение о выделении 519,6 млн рублей из федерального бюджета на обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», при этом 228,9 млн рублей будут перенесены с 2026 на 2025 год.

С учетом софинансирования из регионального бюджета общий объем дополнительных инвестиций составит 987,5 млн рублей. Эти средства направят на замену 42 километров сетей водоснабжения, что значительно улучшит качество коммунальных услуг в республике.

Общий объем финансирования программ модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане с учетом новых средств превысит 12,6 млрд рублей. В 2025 году планируется модернизировать 136 объектов инженерной инфраструктуры во всех 45 муниципалитетах, включая замену 368,7 км инженерных сетей, реконструкцию 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, двух биологических очистных сооружений и 7 котельных.