РТ включена в перечень регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту

news_top_970_100
Республика
13 мая 2026  11:56

Роспотребнадзор напомнил, что Татарстан входит в число субъектов РФ, где существует риск заражения клещевым энцефалитом. Вместе с ним в перечень вошли Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, а также Башкортостан, Марий Эл и Удмуртия.

Кроме того, в республике фиксируются случаи заболевания болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) — тяжелой инфекцией, поражающей суставы, сердце и нервную систему. Переносчика невозможно отличить внешне, поэтому специалисты рекомендуют после прогулок в лесу или парке осматривать себя и детей, а при обнаружении клеща обращаться к врачу.

Сезон активности клещей в Татарстане начался 25 марта. На данный момент зарегистрировано 750 случаев укусов. В этом году членистоногих может быть больше обычного из-за обильного снегопада зимой, который защитил их от вымерзания.

news_right_column_240_400
Новости
Ушел из жизни профессор КНИТУ-КАИ Идгай Хасанович Мингазетдинов
Память павших героев почтили на Архангельском кладбище Казани
Загрузка промышленных парков в РТ достигла 82%
В Казани исключили 23 парковки для средств индивидуальной мобильности
РТ включена в перечень регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту
Доходы РТ от использования госимущества превысили 250 млн рублей за четыре месяца
В Казани открылась выставка о подвиге военных медиков в годы Великой Отечественной войны
В Казани открылась выставка о подвиге военных медиков в годы Великой Отечественной войны
На 52-м году жизни скончался бывший руководитель Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев