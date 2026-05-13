РТ включена в перечень регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор напомнил, что Татарстан входит в число субъектов РФ, где существует риск заражения клещевым энцефалитом. Вместе с ним в перечень вошли Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, а также Башкортостан, Марий Эл и Удмуртия.

Кроме того, в республике фиксируются случаи заболевания болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) — тяжелой инфекцией, поражающей суставы, сердце и нервную систему. Переносчика невозможно отличить внешне, поэтому специалисты рекомендуют после прогулок в лесу или парке осматривать себя и детей, а при обнаружении клеща обращаться к врачу.

Сезон активности клещей в Татарстане начался 25 марта. На данный момент зарегистрировано 750 случаев укусов. В этом году членистоногих может быть больше обычного из-за обильного снегопада зимой, который защитил их от вымерзания.