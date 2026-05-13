В Казани исключили 23 парковки для средств индивидуальной мобильности

Исполком столицы утвердил новую схему размещения пунктов проката электросамокатов и велосипедов. Из списка исключили 23 парковочных места на 15 улицах города.

Парковки исчезнут вблизи «Парка Урицкого», набережной Кабана, парков «Комсомолец», «Сосновая роща», Парка Победы и бульвара «Белые цветы» (всего в городе остается 1420 мест).

Ранее, 5 мая, в Казани прошел первый в этом сезоне рейд по контролю за парковкой СИМ. За прошлую неделю за неправильную парковку эвакуировали 341 средство индивидуальной мобильности. Рейды проходят в местах с высокой плотностью пешеходов.