Загрузка промышленных парков в РТ достигла 82%

13 мая 2026  12:31

В республике заполняемость 111 аккредитованных промпарков составила 82%. Об этом сообщила первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова. По ее словам, развитие инфраструктуры таких площадок остается приоритетом в поддержке бизнеса. Для повышения эффективности запущены новые инструменты, в том числе помощь в строительстве и приобретении производственных помещений внутри парков.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане превысило 190 тыс. За истекший период 2026 года объем господдержки МСП составил более 19 млрд рублей. Благодаря работе фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» в регионе создано более 400 новых фирм. Эти результаты связаны с консультационной и инфраструктурной помощью на старте бизнеса.

