«Рубин» и ЦСКА разошлись миром в Казани: матч завершился без голов

В Казани на «Ак Барс Арене» состоялся матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором местный «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0. Последний раз команды играли безголевой матч в РПЛ в сезоне-2023/24 (12-й тур, также на поле казанцев).

Единственный удар в створ за весь матч нанес нападающий «Рубина» Жак Сиве на 8-й минуте, но вратарь гостей Владислав Тороп справился с угрозой. Во втором тайме после подачи со штрафного удар из вратарской нанес Мальдонадо, однако защитники ЦСКА заблокировали его. На 31-й минуте желтые карточки получили защитник хозяев Вуячич и полузащитник гостей Лобов. Защитник армейцев Мойзес покинул поле на 72-й минуте из-за травмы.

ЦСКА продлил серию без побед до четырех матчей подряд (три ничьи после возобновления сезона и одно поражение ранее). Армейцы набрали 45 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице, догнав «Спартак» (у красно-белых матч в запасе). «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Рубин» 2 мая на выезде встретится с калининградской «Балтикой».