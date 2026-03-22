«Рубин» и «Крылья Советов» не выявили победителя в самарском дерби

22 марта 2026  22:34

В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершился матч 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимали казанский «Рубин». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Команды не сумели поразить ворота друг друга, несмотря на все попытки. Для «Рубина» это ничейный результат стал первым с момента прихода нового главного тренера. До этого казанцы под руководством Артиги одержали две сенсационные победы: над «Локомотивом» (3:0) и лидером чемпионата «Краснодаром» (2:1).

После 22 сыгранных туров «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

