«Рубин» потерял шансы на выход в плей-офф пути РПЛ

«Рубин» потерпел домашнее поражение от «Зенита» в игре пятого тура группового этапа Кубка России и потерял шансы на выход в плей-офф пути РПЛ. Единственный мяч казанский клуб пропустил на третьей минуте матча и до конца встречи нанёс лишь три удара в створ.

Перед заключительным туром «Рубин» расположился на третьей строчке группы А, набрав четыре очка. От второго места, которое позволит выйти в плей-офф пути РПЛ, казанцы отстают на четыре балла. В заключительном туре команда Рашида Рахимова в очном матче с «Ахматом» разыграет путёвку в Путь регионов.