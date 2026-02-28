В Татарстане предупредили о риске схода снега с крыш из-за потепления

МЧС России выпустило предупреждение о возможном падении снежных масс и сосулек с кровель зданий. Жителей просят держаться подальше от домов со скатными крышами и не позволять детям находиться в опасных зонах.

Автовладельцам рекомендуют не парковать машины вблизи зданий с нависшими снежными карнизами. Внимания также требуют пожилые и больные люди — при необходимости им стоит помочь.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил коммунальным службам взять ситуацию под контроль.

По прогнозу, 1 марта в республике ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1 км, гололед и снежные заносы.