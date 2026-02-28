Долги за газ в Татарстане снизились, но платежи за тепло и свет остаются проблемой

По данным на 1 февраля 2026 года, просроченная задолженность за газ в республике составила около 226 млн рублей — это на 3 млн меньше, чем год назад. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

При этом в январе из-за аномально низких температур начисления за газ для предприятий ЖКХ выросли на 441 млн рублей (+41% к январю 2025-го).

Долги за электроэнергию сократились на 9 млн и достигли 8 млн рублей.

Однако задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» за теплоснабжение выросла на 10,3 млн рублей и составила 158,9 млн. Основные должники — УК Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Уровень собираемости платежей за ЖКУ в январе составил 95% (на 0,7% ниже прошлогоднего), но среднегодовой показатель вырос до 99,3%. Доля электронных платежей достигла 82%. Власти призвали не допускать роста просрочек.