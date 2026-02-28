Молодежь Татарстана может получить до 1,5 млн рублей на свой проект

Республика
28 февраля 2026  10:38

С 27 февраля по 15 апреля открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты». Участвовать могут граждане России от 14 до 35 лет включительно. Максимальная сумма поддержки одного проекта — 1,5 миллиона рублей.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — вовлечь молодых людей в социально значимую деятельность и помочь реализовать общественные инициативы. В этом году заявки принимаются по 18 номинациям. Участвовать могут даже те, кто уже побеждал в конкурсе ранее, при условии успешной сдачи отчетности.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что республика стабильно входит в топ‑5 регионов России по объему привлеченных грантовых средств Росмолодежи. В 2025 году от Татарстана поступило 638 заявок, из которых 47 проектов получили поддержку на общую сумму 27 миллионов рублей.

Подать заявку можно на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи.

