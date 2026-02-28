В Татарстане продолжается капремонт социальных объектов: итоги и динамика

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил о ходе капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках программ 2026 года.

Образование

Из 170 запланированных объектов 63 — школы. Работы ведутся в 55 зданиях, общая готовность — 10%. Капремонт детских садов (19 учреждений) выполнен на 18%, ресурсных центров (5 объектов) — на 19%, общежитий — на 11%. В Бугульминском районе один объект уже завершён.

Здравоохранение

Из 96 объектов отремонтировано 27% ФАПов (работы идут в 31 из 33). Пункты выдачи детского питания готовы на 45% (21 объект в работе), стационары — на 16% (20 учреждений), поликлиники — на 3%.

Молодёжная политика

Детские лагеря готовы на 45%, подростковые клубы — на 39%, центры психолого-педагогической помощи — на 11%, молодёжные центры — на 13% (работы ведутся в 5 из 7).

Культура

Ремонт охватил 38 учреждений. В 19 домах культуры готовность — 15%, в пяти школах искусств — 5% (активная фаза в Буинске и Челнах). Остальные объекты отрасли выполнены на 11%.

Спорт и социальная защита

Спортивные объекты готовы на 8% (5 в работе), соцзащита — на 22% (28 объектов). Экологические программы выполнены на 30%.

Другие ведомства

Ремонт лесничеств — 36%, пожарных депо — 3% (один объект в Зеленодольске завершён), зданий МВД — 10% (Лениногорск, Казань), мировых судов — 12% (10 объектов), сельхозобъектов — 37% (Нижнекамский район завершён).

Многоквартирные дома

В 42 муниципалитетах ремонтируют 706 домов, заменят 99 лифтов в семи районах. Подрядчики определены для 363 домов, в 92 работы уже начались. Общая готовность программы — 5%. Основные работы стартуют до конца апреля.