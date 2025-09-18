«Рубин» ударно провел концовку трансферного окна

Фото: rubin-kazan.ru

На протяжении всего лета главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в интервью буквально кричал о необходимости усиления состава. Команда здорово начала сезон, однако наставник предупреждал, что в условиях кадрового голода спад неизбежен. Так и получилось: в августе «Рубин» потерпел четыре поражения в пяти встречах с общим счетом 1:12.

На протяжении лета казанцы шли с одним новичком - 10 июля клуб объявил о переходе центрального защитника Денила Мальдонадо. За игрока сборной Гондураса «Рубин» отдал румынской «Университате» 1,6 млн евро, однако дебютировать в России он пока не успел. Едва легионер прибыл в расположение команды, как последовала травма.

Затем была сага о сорвавшемся трансфере защитника Мехди Дорваля из «Бари». Клубы успели ударить по рукам в этой сделке, алжирский футболист прилетел в расположение команды, но подписания не случилось. По данным итальянской прессы, изначально стороны согласовывали один оклад игрока, который в последний момент пересмотрели в сторону понижения. Потенциального новичка такой расклад не устроил, и он улетел обратно в «Бари».

В конце августа «Рубин» объявил о переходе 20-летнего воспитанника академии «Зенита» и игрока молодежной сборной России Никиты Лобова. Центральный защитник всю профессиональную карьеру провел в чемпионате Второй лиги и подписывался скорее на перспективу, нежели в роли усиления здесь и сейчас. Дебютировать за казанцев Лобов успел буквально на днях - провел на поле все 90 минут в кубковой игре с «Оренбургом». В основное время соперники голов не забили, в серии пенальти точнее оказались игроки из Предуралья.

Новости о селекционных поисках казанцев в последние недели лились буквально потоком. Ближе всего к переходу на правах аренды был албанский форвард Эрнест Мучи. Нападающий перестал попадать в основной состав «Бешикташа», а в Казани ему были готовы предложить постоянную игровую практику. Не исключено, что рассматривался и вариант аренды с опцией дальнейшего выкупа. Но легионер принял решение остаться в турецкой Суперлиге и отправился в аренду в «Трабзонспор», сейчас команда ведет борьбу за место в тройке лидеров.

Спасение казанского клуба пришло из Испании и Франции. 10 сентября «Рубин» объявил о трансфере универсального 25-летнего защитника Андерсона Арройо из «Бургоса». Основная позиция колумбийца - правый защитник, но он способен сыграть и в центре обороны. Арройо прошел систему «Ливерпуля», однако за английский клуб ему сыграть так и не довелось. За игровой практикой мерсисайдцы отправляли защитника в бесконечные аренды - «Гент», «Млада», «Мирандес», «Алавес», «Андорра»... это далеко не полный послужной список футболиста. В январе 2024 года Арройо был арендован «Бургосом», за полгода произвел впечатление и перешел в клуб в качестве свободного агента. За «Бургос» защитник провел 57 матчей во всех турнирах, забил два гола и дважды ассистировал партнерам. Для него это самый результативный отрезок в карьере.

Трансфер Арройо обошелся «Рубину» в миллион евро. Спортивный директор клуба отмечал, что это самая успешная продажа в истории «Бургоса». Это действительно так, до перехода колумбийца самой дорогой сделкой была продажа центрального защитника Давида Гольдара в «Пафос» за 500 тысяч евро. Самая дорогая покупка - скромные 300 тысяч.

В последний день окна казанский клуб пополнил форвард Жак-Жюльен Сиве, который провел большую часть карьеры в «Генгаме». За плечами игрока 78 матчей в клубе и 16 голов. 30 сентября 2024 года во встрече с «Каном» Сиве провел самую результативную игру, отличившись голом и результативной передачей.

Оба новичка успели дебютировать за «Рубин» в упомянутой выше игре в «Оренбурге», а Сиве даже исполнил красивый удар в серии пенальти.

С рынка свободных агентов «Рубин» забрал опорника Антона Швеца. Восемь лет карьеры полузащитник посвятил «Ахмату», но летом контракт с ним в Грозном решили не продлевать. В Казани 32-летний опытный опорник пришелся сразу ко двору и после нескольких тренировочных дней получил 28 минут игровой практики в Кубке.

«На флажке» селекционерам казанцев удалось за небольшие деньги закрыть проблемные зоны. Теперь глубина состава оставляет пространство для маневра тренерам. Отразится ли это на результатах?