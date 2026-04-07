«Рубин» в гостях переиграл «Сочи» с минимальным счетом и вернулся на 7-е место

Казанский футбольный клуб одержал победу в матче 23-го тура РПЛ, завершившемся на выезде со счетом 1:0. Подопечные Франка Артиги продлили беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей.

Единственный гол на 19-й минуте забил полузащитник Руслан Безруков, для которого этот мяч стал первым в сезоне. Голевой момент возник, когда у «Сочи» на поле находился на одного игрока меньше из-за травмы защитника. Вратарь казанцев Евгений Ставер отыграл «на ноль». Во втором тайме судьи отменили гол хозяев из-за офсайда.

Впервые после травмы на поле вышел лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку, однако за 32 минуты результативными действиями не отметился.

Благодаря победе казанцы набрали 33 очка и поднялись на седьмую строчку, обойдя московское «Динамо». «Сочи» с 9 баллами остался на последнем, 16-м месте. Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани против «Оренбурга». Начало встречи — в 16:30.