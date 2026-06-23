Руслан Абдулбасиров покинул казанский баскетбольный клуб

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского центрового Руслана Абдулбасирова. Спортсмен присоединился к команде перед стартом прошлого сезона.

За время выступлений в Единой лиге ВТБ Абдулбасиров провел 38 матчей, набирая в среднем 3,5 очка, 1,5 подбора и 0,7 блок-шота за 9 минут 49 секунд на паркете. В шести играх Winline Basket Cup его показатели составили 1,8 очка и 1,3 подбора.

В клубе поблагодарили баскетболиста за вклад в победы и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Следующая команда игрока пока не объявлена.