Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин поздравили татарстанцев с Днём госудраственного флага

Раис РТ Рустам Минниханов и председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин опубликовали поздравления в своих официальных Telegram-каналах.

В обращении Мухаметшина подчеркивается глубокий символический смысл российского триколора: «Цвета флага для миллионов россиян олицетворяют мужество, верность долгу, благородство и стремление к процветанию. Наряду с гербом и гимном, флаг является священным символом нашего Отечества».

Спикер парламента Татарстана особо отметил объединяющую роль государственной символики: «Искренняя любовь к Родине и стремление внести вклад в её развитие объединяют людей разных национальностей и убеждений. Именно в этом единстве — главная сила Российской Федерации».

Поздравительное видео от Рустама Минниханова было распространено через официальные каналы коммуникации руководства республики. В своих обращениях оба руководителя отметили преемственность поколений и уважение к историческим традициям российского государства.