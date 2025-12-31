Рустам Минниханов обратился к жителям республики с новогодним обращением

Республика
31 декабря 2025  08:19

В своем новогоднем обращении Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел основные итоги года и наметил приоритеты на будущее.

Глава республики отметил, что 2025 год, прошедший под знаком 80-летия Победы, был посвящен защитникам Отечества. В свою очередь, наступающий 2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести.

Минниханов подчеркнул социально-экономическую стабильность региона, достигнутую благодаря совместному труду. Он перечислил ключевые результаты: развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство и ремонт сотен социальных объектов, а также масштабное благоустройство дворов и общественных пространств.

В заключение Раис Татарстана поздравил всех жителей с Новым годом, пожелав здоровья, благополучия и новых успехов в наступающем году.

