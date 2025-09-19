Рустам Минниханов официально вступил в должность Раиса Татарстана

Республика
19 сентября 2025  10:41
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани прошла торжественная церемония вступления в должность Раиса РТ Рустама Минниханова.
Мероприятие началось с приветственной речи Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина. На церемонии присутствовали высокие гости из федерального центра и дружественных стран, включая вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Также в зале были первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, послы иностранных государств, главы других регионов России и герои специальной военной операции.
Церемония прошла со всеми традиционными атрибутами государственности: в зал были внесены Конституция России, Конституция Татарстана и штандарт (знамя) Раиса республики.
Рустам Минниханов, победивший на выборах 14 сентября 2025 года, принес присягу на верность народу Татарстана и Конституциям Российской Федерации и Республики Татарстан. После этого Фарид Мухаметшин торжественно объявил о вступлении Минниханова в должность и поздравил его с цветами.
Под звуки гимнов России и Татарстана церемония продолжилась зачтением поздравлений от глав государств: в адрес нового Раиса поступили телеграммы от лидеров Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
С поздравлением от имени председателя правительства России Михаила Мишустина выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он пожелал Рустаму Минниханову успехов в работе на благо жителей республики и всей страны.

