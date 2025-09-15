Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов

news_top_970_100
Республика
15 сентября 2025  10:28

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила официальные итоги выборов Раиса Республики Татарстан. Действующий руководитель региона Рустам Минниханов, набравший 1,96 миллиона голосов (88,09% от общего числа), сохранил свой пост на очередной срок.

Согласно данным онлайн-табло ЦИК России, после обработки 100% протоколов распределение голосов среди кандидатов сложилось следующим образом:

  • Хафиз Миргалимов занял второе место с результатом 4,97%
  • Руслан Юсупов получил поддержку 4,20% избирателей
  • Виталий Смирнов набрал 1,90% голосов

Выборы характеризовались высокой явкой избирателей, продемонстрировавшей доверие жителей республики к электоральному процессу. 

news_right_column_240_400
Новости
В конце сентября откроется регулярное авиасообщение между Казанью и Краснодаром
Казанский семейный концерт в день выборов собрал свыше 115 тысяч гостей
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов
ГАИ РТ предупреждения о пешеходной безопасности в условиях осеннего сокращения светового дня
Какая работа считается сверхурочной?
Минниханов сохраняет лидерство на выборах Раиса РТ с результатом 88,24%
«Ротор» разгромил КАМАЗ
Последние данные ЦИК РТ: более 75% от общего числа избирателей РТ проголосовало