Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана с результатом 88,09% голосов

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила официальные итоги выборов Раиса Республики Татарстан. Действующий руководитель региона Рустам Минниханов, набравший 1,96 миллиона голосов (88,09% от общего числа), сохранил свой пост на очередной срок.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК России, после обработки 100% протоколов распределение голосов среди кандидатов сложилось следующим образом:
- Хафиз Миргалимов занял второе место с результатом 4,97%
- Руслан Юсупов получил поддержку 4,20% избирателей
- Виталий Смирнов набрал 1,90% голосов
Выборы характеризовались высокой явкой избирателей, продемонстрировавшей доверие жителей республики к электоральному процессу.