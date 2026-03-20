Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Ураза-байрамом

Фото: tatar-inform.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю праздника Ураза-байрам, знаменующего завершение священного месяца Рамадан.

В своем обращении глава региона отметил, что Казань в этом году встречает праздник в статусе культурной столицы исламского мира, что придает торжеству особое значение. Он подчеркнул, что в Татарстане бережно хранят межрелигиозное и межнациональное согласие, поэтому все праздники проходят в атмосфере взаимопонимания и уважения. Особую значимость это приобретает в Год единства народов России и в Год трудовой и воинской доблести.

Минниханов пожелал жителям республики мира, благополучия и добра, отметив, что во время поста верующие следовали заветам милосердия и совершали благие дела.