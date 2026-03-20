Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Айбаш

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в богослужении по случаю Ураза-байрама. Праздничная молитва прошла в отреставрированной деревянной мечети села Айбаш Высокогорского района, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Намаз и проповедь провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал обращение Президента России Владимира Путина и поздравительную речь Рустама Минниханова. Раис республики отметил, что в этом году Казань встречает праздник в статусе культурной столицы исламского мира.

Мечеть в Айбаше — памятник деревянного зодчества второй половины XIX века. Ее восстановление началось в 2023 году на средства благотворителей.