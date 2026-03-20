Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Айбаш

20 марта 2026  14:31

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в богослужении по случаю Ураза-байрама. Праздничная молитва прошла в отреставрированной деревянной мечети села Айбаш Высокогорского района, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Намаз и проповедь провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал обращение Президента России Владимира Путина и поздравительную речь Рустама Минниханова. Раис республики отметил, что в этом году Казань встречает праздник в статусе культурной столицы исламского мира.

Мечеть в Айбаше — памятник деревянного зодчества второй половины XIX века. Ее восстановление началось в 2023 году на средства благотворителей.

В Татарстане 1600 волонтеров помогут жителям выбрать объекты для благоустройства
Гороскоп на неделю со 23 марта по 29 марта 2026
Гороскоп на неделю со 23 марта по 29 марта 2026
Центробанк снизил ключевую ставку до 15% - это второе уменьшение показателя в 2026 году
Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Айбаш
В Казани и Татарстане объявили о тумане вечером и в выходные
Ураза-байрам в Казани: как столица Татарстана встречает главный мусульманский праздник
Житель РТ погасил многомиллионный долг, опасаясь уголовного дела и потери машин
В Татарстане с 1 апреля введут сезонные ограничения для грузовиков